01.11.2020 - 12:05 | | AA
Bakan Dönmez: 'Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından hasarlı binalar dışında afetten etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzının sağlandığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere bugün itibarıyla elektrik arzını sağladık. Güvenlik tedbirleri kapsamında doğal gaz verilemeyen bölgelerde gaz verme çalışmaları başladı. Kalan 1854 abonemize hasar durumlarına göre kontroller yapılarak doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Son dakika... Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, 'Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı gelmeyi nasip eylesin. Çok farklı dönemlerden geçiyoruz. İzmir açıklarındaki deprem malum. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım' dedi.