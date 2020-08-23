23.08.2020 - 16:40 | | AA
Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından, bölgede, enerji arzında yaşanan sıkıntılar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Doğankent‘teki enerji arzı sıkıntısı çözüldü. Dereli‘deki sorunu çözmek için tüm ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun Giresun." ifadesini kullandı.
Dönmez mesajında, sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelimSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Diyorum ki gelin Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim. Bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor' dedi.