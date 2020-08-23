Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, bölgede, enerji arzında yaşanan sıkıntılar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Doğankent‘teki enerji arzı sıkıntısı çözüldü. Dereli‘deki sorunu çözmek için tüm ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun Giresun." ifadesini kullandı.

Dönmez mesajında, sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.