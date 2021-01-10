10.01.2021 - 20:33 | | AA
Bakan Elvan: Milletin iradesine hakarettir
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.
Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."
Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına “sözde” demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 10, 2021
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir.
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