MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi
ABONE OL
30.12.2020 - 18:57 | | AA

Bakan Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi

Gelen bir son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla "ekonomi ve reform" gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi

Bakan Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Erzincan'da sahte alkol operasyonuErzincan'da jandarma tarafından 4 kişiye ait evde yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte alkol ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ekipler yılbaşı öncesi göz açtırmıyor! 2 bin litre ele geçirildi

Ekipler yılbaşı öncesi göz açtırmıyor! 2 bin litre ele geçirildi

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

'Töremizde bu gerekir' demişlerdi... Müebbet hapis istemi

'Töremizde bu gerekir' demişlerdi... Müebbet hapis istemi

Sıradaki Haber