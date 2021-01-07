Bakan Gül: ABD Kongresi'nde yaşananları endişeyle takip ettik

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler'de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulması ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.