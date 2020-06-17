Bakan Gül duyurdu! Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

'Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz' diyen Adalet Bakanı Gül, 'Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşlarımızın memnun olacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir start'ını vermiş oluyoruz. Ceza davalarında da yaygınlaştıracağız. Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız. Zaman içerisinde aynı anda, dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilirler. Hakim beyanı da görebilecek. Bu önemli değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.