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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Gül duyurdu! Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor
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17.06.2020 - 11:38 |

Bakan Gül duyurdu! Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda e-duruşma döneminin başlayacağını açıkladı. Bakan Gül yaptığı açıklamada, 'Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız. Avukatlar duruşmaya videokonferansla katılacak. Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Celse programı ile de entegre edeceğiz. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür' dedi.

Bakan Gül duyurdu! Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

'Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz' diyen Adalet Bakanı Gül, 'Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşlarımızın memnun olacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir start'ını vermiş oluyoruz. Ceza davalarında da yaygınlaştıracağız. Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız. Zaman içerisinde aynı anda, dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilirler. Hakim beyanı da görebilecek. Bu önemli değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

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