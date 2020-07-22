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22.07.2020 - 17:21 | | DHA

Bakan Gül: Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı alacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

Bakan Gül: Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı alacaktır

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur" dedi.

Bakan Gül: Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı alacaktır

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