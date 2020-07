Bakan Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda gençlerle buluştu: Genişbant abone sayısı 77 milyona çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen 'Güçlü Türkiye'nin Lokomotifi Gençlik' programına katıldı. Burada, Bakan Karaismailoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve çok sayıda davetli eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu yolda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmekteki ve gençlerin çabalarını desteklemekteki kararlılıklarının güçlenerek devam ettiğini belirterek, "Türkiyemizin her noktasındaki gençlerimizin türlü imkana eşit şartlarda ulaşabilmeleri için; karayolundan demiryoluna, havayolundan haberleşmeye; tüm alanlarda yatırımlarımızı hızlandırarak, gece gündüz demeden, gençlerimizden aldığımız enerji ve motivasyonla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, her şey ulaşınca başlıyor" ifadelerini kullandı.



'GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİ,YARINLARIMIZIN GÜVENCESİ'



Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 32'sinden fazlasının öğrenim çağında olan genç ve dinamik bir ülke olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bizim öğrenci nüfusumuz, birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazladır. Genç nüfus demek; dinamiklik, gelişme, değişim ve iyiye dönüşüm imkanı demektir. Bizler gençlerimizi; ülkemizin geleceği, yarınlarımızın güvencesi ve 'göz aydınlığı' olarak görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece gençlerimiz, köprü başlarında, Kızılay Meydanı'nda, Emniyet Müdürlüklerinin önünde TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının kapısında ve daha birçok yerde vatanına, milletine, bayrağına, istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmıştır" diye konuştu.



Bakan Karaismailoğlu, 15 Temmuz gecesinde Türksat'ta şehit düşen Ahmet Özsoy ile İzmir'in işgalinde ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in kendileri için bir ve biricik olduğunu belirterek, "Şehitler Köprüsünde kendini siper eden Ayşe kızımızla, Kurtuluş Savaşı'nda Erzurum'da tabyalara mermi taşıyan Nene Hatun, aynı şekilde saygın ve saygıdeğerdir. Türk gençliği 15 Temmuz gecesinde, şehit ve şahit olarak, üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır." diye konuştu.



'5G TEKOLOJİSİNİN ÜLKEMİZDE KURULMASI İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'



Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi bilişim otobanları ile donattıklarını vurgulayarak, "Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023'de 83 milyona çıkacak. Mobil abone sayımız 2003'de 27.9 milyon iken, 2020'de 81.8 milyon olacak. 2023 hedefi ise 87.6 milyondur. Türkiye'de 75.3 milyon internet kullanıcısı var. Mobil şebekelerde yerli ve millilik oranı 2016'da yüzde 1 iken, 2019'de yüzde 23'e yükseldi. Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümündeki hedefimiz her eve internet erişimi sağlamaktır" dedi.



'GEMİ ÜRETİMİNDE HEDEFİMİZ; YÜZDE 80 ORANINDA MİLLİ VE YERLİLİKTİR'



Demiryollarında 2003 yılındaki 10 bin 900 kilometre olan demiryolu ağını, 2020'de 13 bin 831 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hedeflerinin 2023'de 18 bin kilometreye ulaşmak olduğunu belirtti. Havayollarında, havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardıklarını, 2003 yılında yurtdışında 60 noktaya uçarken, bugün uçuş yapılan nokta sayısını ise 329'a çıkardıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılı sonunda yıllık yolcu sayısının 34,5 milyon iken, bugün 210 milyona ulaştıklarını kaydetti. Denizcilikte, denizleri 'Mavi Vatan' olarak gördüklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Denizcilik eğitiminde de önemli mesafeler kat ediyoruz. 15'i lisans 11'i ön lisans düzeyinde eğitim veren YÖK'e bağlı fakülte ve yüksekokullarda 1260'ı güverte, 760'ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2000 öğrenci eğitim alıyor. Mega Yat İmalatı ve Gemi Söküm sektöründe Dünya 3'üncüsüyüz. Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023’de 83 milyona çıkacak. Gemi üretiminde hedefimiz; yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Gençlerimiz için bugüne kadar yaptıklarımızı daha da artırmak istiyoruz. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde gençlerimize çok daha iyi imkanlar hazırlayacağız."

