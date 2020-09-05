MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu
ABONE OL
05.09.2020 - 18:52 | | DHA

Bakan Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu sel felaketininin yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet Dereli ilçe merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İş yerlerini düzenleyenleri ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnafla sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu Giresunda incelemelerde bulundu

 

 

 

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu 5 Eylül | Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı kaç?

Koronavirüs tablosu 5 Eylül | Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı kaç?

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Korku dolu anlar! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Korku dolu anlar! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Sıradaki Haber