Bakan Karaismailoğlu Malatya'da incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci ile diğer ilgililerle Tohma Köprüsü şantiyesini ziyarete etti.

Şantiye alanında inceleme yapan Karaismailoğlu, burada yetkililerden bilgi aldı, görevli personelle görüşü.

Karaismailoğlu daha sonra beraberindekilerle Malatya Çevre Yolu şantiyesine geçti.

İnceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.