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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Kasapoğlu: 'Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın'
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14.09.2020 - 12:39 | | AA

Bakan Kasapoğlu: 'Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda gençlerle birlikte yürüyüş yaptı.

Bakan Kasapoğlu: 'Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın'

Spor yapmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha önemli hale geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençlere "Spor hayatınızdan hiç çıkmasın" mesajı verdi.

Bakan Kasapoğlu, düzenli spor yapmanın sağlıklı bir yaşamın temel kaynaklarından biri olduğunu belirterek, sporu tabana yaymanın önemine değindi.

Yürüyüş boyunca ormanda spor yapan vatandaşlarla sohbet eden ve bazı antrenmanlara eşlik eden Bakan Kasapoğlu, düzenli spor yapmanın pandemi sürecinde daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin tesisleşme noktasında geldiği noktanın altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Tesisler, sadece profesyonel sporcularımız için değil tüm halkımıza açık. Vatandaşlarımızdan sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın

Yürüyüş boyunca gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, spor yapmanın sağlıklı yaşamın en önemli etkenlerinden biri olduğunu belirtti.

Gençlere, "Günde en az bir saat spor yapmanızı tavsiye ediyorum." diyen Bakan Kasapoğlu, "Spor yaptıkça zihinsel ve fiziksel anlamda kendinizi ne kadar güçlü hissettiğinizi göreceksiniz. Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın." dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun sabah yürüyüşü 6 kilometrelik parkuru tamamlamasının ardından son buldu.

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