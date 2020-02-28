MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı
ABONE OL
28.02.2020 - 11:43 | | AA

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajda Kasapoğlu, "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

 

 

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

Son dakika | İdlib'de rejim unsurlarına ağır darbe! Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber