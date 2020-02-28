28.02.2020 - 11:43 | | AA
Bakan Kasapoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziyede bulundu.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajda Kasapoğlu, "Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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