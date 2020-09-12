12.09.2020 - 10:38 | | DHA
Bakan Koca: Filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım" ifadelerini kullandı.
"Takmıyorum ne yaparsanız yapın" diyen yaşlı adam ceza yediBursa'da artan vakaların ardından polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Yolda yürüyen 70 yaşındaki yaşlı adam polisini uyarısı ile maskesini takmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Polis ile yaşlı adamın arasındaki yaşanan ilginç diyalog ise kameralara saniye saniye yansıdı.