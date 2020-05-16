Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım

Bakan Koca, Twitter hesabından ağaç ve güneş temalı fotoğraf paylaşarak, "Corona virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz başarılı mücadelede, evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Riskin yeniden artmasını önlemek için 16-19 Mayıs arası yine evdeyiz. Birlikte alacağımız en güçlü tedbir bu. Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" ifadelerini kullandı.