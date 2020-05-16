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16.05.2020 - 16:22 | | DHA

Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasını isteyerek, "Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" dedi.

Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım

Bakan Koca, Twitter hesabından ağaç ve güneş temalı fotoğraf paylaşarak, "Corona virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz başarılı mücadelede, evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Riskin yeniden artmasını önlemek için 16-19 Mayıs arası yine evdeyiz. Birlikte alacağımız en güçlü tedbir bu. Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım

 

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