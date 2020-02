Bakan Koca: Risk azaldı, Türkiye'de vaka yok

BAHAR ATAKAN / ANKARA

Koca’nın açıklaması özetle şöyle:

Risk şu an daha az. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1116’ya çıktı. Her gün ilave olarak 100 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Şu dönemde dünyada her ne kadar azalıyor gibi görülse de Çin’de kontrolün tam olarak sağlandığı söylenemez.

(Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç vermesi)

Daha aşağı çekme noktasında çalışmalar sürüyor. Muhtemelen 75 dakika olabilir. Bu kit, ticari bir kit olarak tasarlandı. Hakları USHAŞ üzerinde; yurt dışına satılması gündemde.

(Virüsten korunma amacıyla kullanılan maskeler, koruyucu elbiselerin Türkiye’den Çin’e ihracı nedeniyle yurt içinde tükendiği iddiası)

Elimizde yoğun miktarda olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Ne maske ne eldivende herhangi bir sorunumuz yok. Hatta ithal olan maskenin yerli üretimi de yaılabiliyor. Sıkıntı yaşamayacağımızı söyleyebilirim.