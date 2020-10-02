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02.10.2020 - 15:32 |

Bakan Koca Türkiye'deki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Son dakika gelen habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Türkiye'deki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Koca "Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Konya'da son 3 hafta içinde hasta sayısının yüzde 52 azaldığını belirtti.

"SALGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık" diye konuştu.

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