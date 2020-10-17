Bakan Koca'dan Ermenistan'a tepki

Bakan Koca Twitter hesabından, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak Azerbaycan'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Doğrudan Azerbaycan halkını hedef alan, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin şehadetine ve yaralanmasına yol açan füze saldırıları sebebiyle Ermenistan’ı ve barbarlık gösterisindeki ordusunu lanetliyoruz. Teröristlerin ömrü daima kısa olmuştur" ifadesini kullandı.