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01.10.2020 - 15:08 | | milliyet.com.tr

Bakan Koca'dan flaş açıklama: 'Leke aramaktan farksız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele ile ilgili, 'Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır' dedi.

Bakan Koca'dan flaş açıklama: 'Leke aramaktan farksız'

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.

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