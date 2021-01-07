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07.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bakan Koca’dan SMA açıklaması: İnsanımızın iyi niyeti suistimal ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Spinal Muskuler Atrofi (SMA) kampanyasının ‘kirli’ yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir” ifadesini kullandı.

Bakan Koca’dan SMA açıklaması: İnsanımızın iyi niyeti suistimal ediliyor

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA hastalarına yönelik tedaviye ve bu konuda yürütülen kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti: “SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır.  Konu mali değil, insanidir.”

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