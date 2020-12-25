Bakan Kurum açıkladı! Meclis Genel Kurulu'ndan geçti...

Kurum, Derince ilçesinde eski İsmetpaşa Stadyumu alanında yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Törende konuşan Kurum, Türkiye'nin 2,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle reform, icraat ve değişim temelli yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Bu dönemde Türkiye'nin, icraatlarını çok daha hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde hayata geçirdiğini vurgulayan Kurum, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri her yeni projede en önemli yol haritalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi açıkladığı 11 maddelik şehircilik manifestosu olduğuna dikkati çekti.

Bakan Kurum, bu manifestodan hareketle medeniyet değerlerini gün yüzüne çıkaran, yatay mimari anlayışını hakim kılan, mahalle kültürünü yaşatan, yeşiliyle sosyal alanlarıyla insanı ve doğayı merkeze alan yeni bir inşa ve ihya dönemine girdiklerine değinerek, "Bu ihya ve inşa döneminde 81 ilimizin her birini ziyaret ediyor, şehirlerimize kazandıracağımız yeni eserlerin temellerini atıyoruz. Açılış törenleriyle yeni projelerimizi, milletimizin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek için milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdik"

Kurum, bütün dünyayı etkileyen salgının zor şartlarına rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

Giresun'da, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de afetzedelerin yaralarını sardıklarını anımsatan Kurum, "Vatandaşlarımızın güvenle huzurla yaşayacakları yeni yuvalarının temellerini attık. 10 binlerce kardeşimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Onların hayır dualarını aldık. Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek için milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdik. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında önemli projeler hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İki gün önce, dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta yapacakları 522 konutun inşaatın temellerini attıklarını aktaran Kurum, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın ifadesiyle 'Hüner bir şehri imar ederken milletin de kalbini kazanmaktır.' düsturuyla hareket ediyoruz. 18 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hız kesmeden, yeni kazanımlarla yeni hamlelerle yeni projelerle milletimizin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz." dedi.

Kurum, 81 ilde 83 milyon vatandaş için merkez ve taşra teşkilatıyla tüm ekibiyle uyum içerisinde, vatandaş ve yerel dinamiklerle istişare ederek uyum içerisinde gece gündüz demeden hizmet ettiklerini dile getirdi.

"İşte bugün de Kocaeli'ye, Derinceli kardeşlerimize hizmet etmeye geldik. Dualarını almaya geldik." ifadesini kullanan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derince millet bahçemizin ilk fidanlarını hep birlikte toprakla buluşturmaya geldik. Derince'ye kıymet katacak bu millet bahçemiz, şimdiden, Kocaelili, Derinceli kardeşlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı uğurlu olsun."

Çocuklara çok daha güzel yarınlar bırakmak için doğayı, çevreyi koruyarak geleceğe taşıma gayreti içerisine girdiklerini vurgulayan Kurum, tüm projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıkları Türkiye'nin en prestijli çevre hareketi olan "Sıfır Atık Projesi" çatısı altında gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sıfır atık hareketi dalga dalga yayılıyor"

Bakan Murat Kurum, okullardan hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlardan özel sektöre kadar sıfır atık hareketinin dalga dalga tüm ülkeye yayıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dün, Türkiye Çevre Ajansının kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun Gazi Meclisimizin Genel Kurulundan geçti. Bu vesileyle çevre projelerimize çok büyük katkı sunacak ve ülkemizde bir ilk olacak Türkiye Çevre Ajansının kurulması için başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Tüm bu çalışmalarımızla bir taraftan şehirlerimizi, doğal alanlarımızı korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz."

Törende konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle başlatılan 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi ve ekolojik koridor projelerinin hızla devam ettiğini belirterek, ekolojik koridorlar projesi kapsamında Ankara'dan Karadeniz'de Kızılırmak Deltası'na, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturduklarını söyledi.

Millet bahçeleri projesine değinen Kurum, "İnşallah tüm millet bahçelerimizi 2023 yılına kadar tamamlayıp, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha yeşil bir Türkiye'yi yavrularımıza armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Kocaeli'de de 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Derince Millet Bahçesi'nin 72 bin metrekarelik eski İsmetpaşa Stadyumu alanında projelendirdiğini aktaran Kurum, "Millet bahçemizi, sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan, İzmit Körfezi'nin en büyük gümrük kapısı olan Derince'nin merkezinde, stadın olduğu bu alanda yapıyoruz. Millet bahçemizde, bir taraftan işçi kardeşlerimiz öğle vakitlerinde burada dinlenecek, diğer taraftan Derince'nin yokuşlarından inen ailelerimiz bir araya gelerek keyifle vakit geçirecek. Bir yandan çocuklarımız göletin kıyısında, etkinlik alanlarında oynarken, arkadaşlarıyla birlikte bisikletlerini sürerken diğer yandan gençlerimiz spor alanlarında oyun oynayacak, çiçek kokularının, kuş seslerinin eşliğinde kitaplarını okuyacak." diye konuştu.

Vatandaşların en güzel anlarının, bayramlarının şahidinin bu bahçeler olacağına işaret eden Kurum, Hz. Muhammed'in ağaç dikme konusundaki "Kim bir ağaç diker. O ağaçtan insan, hayvan, kuş istifade ederse bu, o kimse için kıyamet gününe kadar sadaka olur." hadisine değinerek, "İşte bugün, insanların, kuşların, hayvanların faydalanacakları fidanları toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Derince Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yılın eylül ayında hizmete gireceğini açıklayan Kurum, bu millet bahçesinin benzer örneklerini Darıca ve Gebze Eskihisar millet bahçelerinde de yaptıklarını dile getirdi.

Millet bahçesi projeleri kapsamında Gebze Sultanorhan ve Çayırova mahallelerinde, Darıca'da, Gölcük'te, Dilovası'nda, İzmit'te ve Körfez'deki millet bahçelerinde de çalışmaların devam ettiğini aktaran Kurum, en kısa sürede bu millet bahçelerini de belediyelerle birlikte Kocaeli'nin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, Derince Millet Bahçesi ve diğer millet bahçesi projelerinin, Kocaelili tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Derince-Körfez kentsel dönüşüm alanında 1300 konutun inşasına başlıyoruz"

Kurum, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerinden biri olan Kocaeli'yi hayata geçirecekleri projelerle geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacaklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm." dediklerini ve bu hedef doğrultusunda Kocaeli'de 9 riskli alanda ve 9 rezerv yapı alanında projelerini sürdürdüklerini anlattı.

Derincelilere bir müjde daha vermek istediğini belirten Kurum, "520 bin metrekare büyüklüğündeki Derince-Körfez kentsel dönüşüm alanında 1300 konutun inşasına başlıyoruz. Konutlarımız Körfez ilçesinde Barbaros ve Kabakoz mahalleleri ile Derince Deniz Mahallesi'ndeki riskli binaların dönüşümü için kullanılacak rezerv konutlar olacaktır. İnşallah, 2021 yılının ilk yarısında temellerini atacağımız projelerimiz hem bölgemize hem Derincemize hem de Körfezimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, gerçekleştirecekleri istişare toplantısından sonra özellikle kentsel dönüşüm konusunda Kocaeli'ye verecekleri yeni müjdeler ve başlatacakları yeni projeler olacağını söyledi.

Projelerle yeni müjdelerle Kocaeli'nin masmavi denizi, koyları, gölleri, akarsularıyla yeni yeşil alanları, millet bahçeleriyle sağlıklı ve güvenli konutlarıyla "Daha güzel, daha güçlü bir şehir" olacağını vurgulayan Bakan Kurum, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, Derince Millet Bahçesi alanında ilk fidanı toprakla buluşturarak suladı.

Programda, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve diğer ilgililer katıldı.