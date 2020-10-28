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28.10.2020 - 15:33 | | AA

Bakan Kurum, AK Parti Konya İl Teşkilatını kabul etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve 31 İlçe Başkanı ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, AK Parti Konya İl Teşkilatını kabul etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette Konya merkez ve ilçeleri için hayata geçirilecek 2023 hedefleri ele alındı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tevazu, samimiyet ve gayretle memleket için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya'yı, 2023'e 1994 ruhuyla taşıyacaklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca Konya'mıza, memleketimize gelmeye çalışıyorum. Vatandaşlarımızın, ilçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda toplantılar, istişareler yapıyoruz. Konya'mız, memleketimiz, hemşehrilerimiz için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bir gün hepimizin bu görevleri bitecek. Gittiğimizde bu kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak, Konya'da yaptığımız işler ile hatırlanabiliyorsak ne mutlu bize."

Kurum, geçen hafta tamamlanan kongre sürecinden dolayı AK Parti Konya İl Teşkilatını tebrik etti.

Yeni dönemde görev yapacak ilçe başkanlarına başarılar dileyen Kurum, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini, sahadaki eksiklikleri siz görüyorsunuz. Bu nedenle bizim için sizlerle sık sık bir araya gelerek, memleketimizin, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını istişare etmek son derece önemli." dedi.

Angı ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Erdoğan'ın liderliğinde şehre hizmet için gösterilen çabalara teşekkür etti.

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