Bakan Kurum: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız

Bakan Kurum açıklamasında, 'Dereli’deki çalışmalarımızı başlattık. 2021 yılının ilk 6 ayında bitmeye başlayacak. 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 1 yıl içinde yeni Dereli'nin inşaasını gerçekleştireceğiz. Yorulduk ama huzurlu, mutluyuz. Ne zaman işimiz biterse o zaman ayrılacağız. Vatandaşımız ne zaman bizim eksikliğimizi hissetmiyorsa burada olmayacağız' dedi.