02.09.2020 - 15:24 |
Bakan Kurum: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız
Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, '2021 yılı bitmeden vatandaşlarımıza yeni Dereli'yi teslim edeceğiz. Bizim işimiz ne zaman biterse biz o zaman buradan ayrılacağız' dedi.
Bakan Kurum açıklamasında, 'Dereli’deki çalışmalarımızı başlattık. 2021 yılının ilk 6 ayında bitmeye başlayacak. 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 1 yıl içinde yeni Dereli'nin inşaasını gerçekleştireceğiz. Yorulduk ama huzurlu, mutluyuz. Ne zaman işimiz biterse o zaman ayrılacağız. Vatandaşımız ne zaman bizim eksikliğimizi hissetmiyorsa burada olmayacağız' dedi.