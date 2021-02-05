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05.02.2021 - 18:20 | | AA

Bakan Kurum: Türkiye'nin bölgedeki varlığı birçok ülkeyi rahatsız etmektedir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin bölgedeki varlığı inanın birçok ülkeyi rahatsız etmektedir. O yüzden daha sıkı olmak zorundayız." dedi

Bakan Kurum: Türkiye'nin bölgedeki varlığı birçok ülkeyi rahatsız etmektedir

Kurum, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaretinde, AK Parti iktidarlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ilde 83,5 milyon vatandaşa hizmete devam ettiğini söyledi.

Hizmet etmenin yanında vatandaşların gönül rızalarını almaya çalıştıklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"19 yıllık süreçte gezi eylemlerinden tutun da 15 Temmuz darbe girişimine kadar, finansal darbe girişimine kadar bunun gibi birçok badireler atlattık. Şu anda hamdolsun yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin her noktasına hizmet ediyoruz. Türkiye'nin bölgedeki varlığı inanın birçok ülkeyi rahatsız etmektedir. O yüzden daha sıkı olmak zorundayız. Yaptığımız işlerde vatandaşlarımızın halinden anlayarak onların rızasını gönlünü alarak yapmak zorundayız. Bu anlayışımızdan bugüne kadar hiçbir zaman ödün vermedik, geri durmadık. İnşallah bu anlayışımızla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bir gazetecinin erken seçimle ilgili sorusu üzerine Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gereken açıklamayı yaptığı belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini "2023 haziran" diye ifade ettiğini vurgulayan Kurum, "Dolayısıyla böyle bir gündem yok. Biz bakanlık olarak tüm arkadaşlarımızla 300'ün üzerinde ziyaret yaptık. 81 ilimize defalarca gittik ve şehirlerimizin, vatandaşlarımızın sorunu neyse ona odaklandık. İşimizle ve vatandaşlarımıza hizmet vermekle meşgulüz. Hizmet yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bunun dışında amacımız ya da farklı bir durum söz konusu değildir." diye konuştu.

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