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02.02.2021 - 18:54 | | AA

Bakan Kurum'dan Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, küresel iklim değişikliğiyle kuraklık tehlikesi yaşayan Türkiye'nin sulak alanlarına gereken önemin verilmesi, koruma-kullanma dengesinin gözetilerek hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Kurum'dan Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı

Bakan Kurum, Twitter'dan Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sulak alanların, yeraltı ve yer üstü su dengesini koruduğunu, taşkın ve kuraklıkları önlediğini, sıcaklık dengesini sağladığını, birçok türe yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Sulak alanlar için "En çok karbon depolayan ekosistemler olup adeta iklimin can dostudurlar" ifadesini kullanan Kurum, artan çevre kirliliği ve amaç dışı arazi kullanımının sulak alanlar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çekti.

"Küresel bazda yaşanan kayıplar son 300 yılda yüzde 87, son 50 yılda ise yüzde 35'i buldu. Bu kayıplar dolayısıyla sulak alanlardaki bitki ve hayvanların yüzde 25'i yok olma tehlikesi yaşıyor." bilgisini veren Kurum, bu alanların korunması ve bilinçli kullanımı için 1971'de İran'ın Ramsar şehrinde 170 ülkenin taraf olduğu bir sözleşme yapıldığını kaydetti.

Sözleşme kriterlerini sağlayan yerlerin Ramsar Alanı ilan edildiğini ifade eden Kurum, 1970'te Ramsar Alanlarının 750 bin hektarken, bugün 330 kat artışla 255 milyon hektar olduğunu belirtti.

Kurum, Türkiye'nin sözleşmeye 1994'te taraf olduğunu ve o yıldan bu yana Van Gölü'nün 5 katı büyüklüğünde bir alana sahip 14 sulak alanın Ramsar Alanı olarak ilan edildiğini vurgulayarak, "Küresel iklim değişikliğiyle birlikte kuraklık tehlikesi yaşayan ülkemizde sulak alanlarımıza gereken önemi vermeli, koruma-kullanma dengesini gözeterek hareket etmeliyiz. Dünya Sulak Alanlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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