Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında

Bakan Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesindeki ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Saatte hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirmiştir. Can kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi.
Baltalı görüntüleri olay olmuştu! Görüntülerle ilgili açıklama geldiTuzla’da, ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Meriç ile avukatı, basına yansıyan “baltalı” görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Avukat Serap Başkan Özsan, “Şu anda basına yansıyan kamera görüntüleri ağır darp olayından 15 saat sonraya ait görüntülerdir. Sanki bu görüntüler olayın öncesinde yaşanmış ve öncesinde çekilmiş gibi davranılmaktadır” dedi. Görüntüler hakkında konuşan Hüseyin Meriç ise, “Olaylardan 15 saat sonra yine bahçede bir ses duydum. Kapının arkasında balta vardı, baltayı da alıp çıktım burada bekledim. Tabii kimse de olmayınca çektim eve gittim” dedi.