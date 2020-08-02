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02.08.2020 - 10:05 | | DHA

Bakan Pakdemirli: Manisa ve Aydın'daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Ahmetli ve Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: Manisa ve Aydın'daki yangınlar kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Her iki yangınımızın ilerlemesi durduruldu. Havadan ve karadan ekiplerimiz çalışıyor. Her iki yangın da büyük ölçüde kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Dehşet anları kamerada! Tartıştığı eşine kafa attıOsmaniye’de, sokak ortasında tartıştığı eşine kafa atan kişi, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, mahallede tepki toplarken, saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.
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