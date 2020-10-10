TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Hatay ve KahramanmaraÅŸ'ta meydana gelen yangÄ±nlara iliÅŸkinÂ YangÄ±nÂ YÃ¶netim Merkezi'nde aÃ§Ä±klamada bulundu. Pakdemirli, toplamda 25 yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n 9'unun zirai, 16'sÄ±nÄ±n da orman yangÄ±nÄ± olduÄŸunu belirterek, "Bu saat itibarÄ±yla KahramanmaraÅŸ AndÄ±rÄ±n veÂ HatayÂ yangÄ±nÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda aktif kontrol altÄ±na alÄ±nmamÄ±ÅŸ yangÄ±n bulunmamaktadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Hatay saat 10.15 sÄ±ralarÄ±nda baÅŸlayan yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ aynÄ± bÃ¶lge yakÄ±nlarÄ±nda 13.00 sularÄ±nda ikinci bir yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Pakdemirli, BakanlÄ±k bÃ¼nyesindeki en tecrÃ¼beli personelin olay yerinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YangÄ±nÄ±n 300- 400 hektarlÄ±k bir alanda olduÄŸuna iÅŸaret edenÂ Pakdemirli, "Åžu anda yaklaÅŸÄ±k 70 kilometreye varan sÃ¼ratle esen rÃ¼zgar var, en dÃ¼ÅŸÃ¼k de 45 kilometreyle vadi aralarÄ±nda esiyor. Kuvvetli bir rÃ¼zgarla arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z mÃ¼cadele etme durumunda kalÄ±yor. Hava araÃ§larÄ±mÄ±zda epey bir saat bu durumdan etkilendi. UÃ§aklarÄ±mÄ±zdan biri de ufak bir kÄ±rÄ±m geÃ§irdi diyebiliriz. Su alma kapaÄŸÄ± arÄ±zalandÄ±. 3- 4 gÃ¼n o uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸamayacak" diye konuÅŸtu.

YangÄ±na 2 uÃ§ak, 6 helikopter, 130 arazÃ¶z, 10 dozer ve 500 personelle mÃ¼dahale edildiÄŸini kaydeden Bakan Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bÃ¶lgeye sevk ettiklerini ve gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla da hava araÃ§larÄ±nÄ±n tekrar devreye gireceÄŸini dile getirdi.

'YANGINDAN 70 VATANDAÅžIMIZ ETKÄ°LENDÄ°'

Pakdemirli, yangÄ±nÄ±n meskun mahalli de etkilediÄŸini belirterek,Â "YangÄ±ndan 7 daire, 11Â mÃ¼stakil ev, 14 iÅŸ yeri, 8 fabrika, 4 araÃ§, 3 depo, 35 arÄ± kovanÄ± ve 70 vatandaÅŸÄ±mÄ±z etkilendi. Hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yangÄ±n bittikten sonra devam edecek. Ä°nÅŸallah sabahÄ±n ilk saatleriyle beraber de Ã§ok daha kontrollÃ¼ bir ÅŸeklide yangÄ±na mÃ¼dahaleye devam edeceÄŸiz. Bizde yangÄ±nÄ± buradan takip etmeye devam ediyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

'ORMAN TEÅžKÄ°LATIMIZIN BAZI KAYGI VE ÅžÃœPHELERÄ° VAR'

YangÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin sabotajÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin soruyu yanÄ±tlayan Pakdemirli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Bununla ilgili orman teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n da bazÄ± kaygÄ± ve ÅŸÃ¼pheleri var. Bizim ÅŸu anki iÅŸimiz yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak ve sÃ¶ndÃ¼rmek. Bunla alakalÄ± Hatay ValiliÄŸi Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ soruÅŸturmayÄ± bir yandan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± olduÄŸuna dair bazÄ± sÃ¶ylemler var."Â

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