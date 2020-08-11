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11.08.2020 - 19:32 | | DHA

Bakan Pakdemirli'den, 'Oruç Reis' paylaşımı: Anlık olarak bildiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizi'ne kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgarın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemisi ve ona eşlik eden donanma kuvvetlerine anlık bildirdiklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli'den, 'Oruç Reis' paylaşımı: Anlık olarak bildiriyoruz

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizine kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgârın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemimize ve donanma kuvvetlerimize anlık olarak bildiriyoruz" ifadesine yer verdi. 

12 metreden alt yola uçtu Kazadan yara almadan kurtulduAdana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 12 metrelik yükseklikten alt yola düşüp, ters döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
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