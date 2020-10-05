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05.10.2020 - 15:30 | | DHA

Bakan Selçuk, 28 ülkeden yüzlerce öğretmenle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Dünya Öğretmenler Günü' dolayısıyla 28 ülkeden yüzlerce öğretmenle video konferansta buluştu.

Bakan Selçuk, 28 ülkeden yüzlerce öğretmenle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, öğretmenler ile yaptığı video konferans görüşmesinin fotoğrafına da yer verdiği paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle 28 ülkeden yüzlerce meslektaşımızla buluştuk. Yüz yüze eğitimdeki deneyimlerini, Türkçe ve Türk Kültürü kitaplarımızla öğrencileriyle kurdukları bağı paylaştılar. 'Ziya Öğretmenim burası bizde' sözü bu kez bir başka hissettirdi. Sevgiyle" mesajını paylaştı.

Bakan Selçuk, 28 ülkeden yüzlerce öğretmenle buluştu

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