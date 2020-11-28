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28.11.2020 - 12:05 | | DHA

Bakan Selçuk: 386 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye destek sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi' ile ihtiyaç sahibi hanelerde yaşayan 386 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye destek sağladıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk: 386 bini aşkın dezavantajlı öğrenciye destek sağladık

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen 'Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi' ile Şartlı Eğitim Yardımı alan lise çağındaki eğitim desteğine ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının, okul eğitimine katılımlarını arttırmayı ve eğitime devam etmelerini amaçladıklarını kaydetti. Projeyi 2019 yılında hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Selçuk, "Projeyi, 360 bin lise öğrencisinin kırtasiye masraflarını karşılayabilmesi hedefiyle başlatmıştık. Şu anda desteğimizin ulaştığı öğrenci sayısı 386 bini aştı. Bu öğrencilerin yüzde 50’sinden fazlasını kız öğrenciler oluşturdu. Projemiz sayesinde yardım alan öğrencilerimiz lise eğitimlerine devam etti" dedi. 

'ÇALIŞTAY, ANKET, REHBERLİK GİBİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ'

Bakan Selçuk, proje kapsamında dezavantajlı öğrencilerin okulu erken bırakma risklerini önlemeye yönelik çalışmalar yapacaklarını da belirterek, eğitim, danışmanlık, rehberlik, anket, çalıştay ve etki değerlendirme çalışması gibi aktiviteler gerçekleştireceklerini ifade etti. Selçuk, "Bu sayede kamuoyunda farkındalığın arttırılmasını, okula devam konusunda hem ailelerin hem de eğitim alanındaki diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

İnsanı mutlu eden gıdalarYeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Ancak, muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz gibi besinler ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içerir. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder" dedi.
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