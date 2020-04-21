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21.04.2020 - 10:52 |

Bakan Selçuk açıkladı: 'Protokol imzalandı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve veri paylaşım protokolü imzalandığını açıkladı.

Bakan Selçuk açıkladı: 'Protokol imzalandı'

Protokol hakkında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  “Bakanlığımız bilgi teknolojilerinden maksimum fayda sağlayacak yöntemlerle kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, ortak veri tabanı çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi. 

Protokolün, 25 Kasım 2019 yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nda yer alan faaliyetler kapsamında imzalandığını kaydeden Selçuk; “Protokol ile; 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu ve 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler İl Müdürlüklerimiz ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile anlık olarak paylaşılacak” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,  protokolün imzalanması ile birlikte Jandarma bölgelerinde başvuruda bulunan mağdurlara ulaşma süresini kısaltmayı ve korumanın etkinliğini artırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan veri paylaşım protokolü kapsamında da; Polis Merkezlerince düzenlenen “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” ile “6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler” 2019 yılı başından bu yana elektronik ortamda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin kullandığı veri sistemine iletiliyor.

Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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