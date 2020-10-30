30.10.2020 - 11:20 | | AA
Bakan Selçuk: Çağrı merkezimiz dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz."
DETAYLAR GELİYOR...
Amerikalı kadın mahalleyi isyan ettirdi! 'Buraya özellikle geliyor'İstanbul Beyoğlu’nda Amerikalı bir kadının beslediği ‘Dogo Argentino’ cinsi köpek sokakta yaşayan bir kediyi öldürdü. Daha önce de kadının köpekleriyle sokak kedilerini öldürttüğünü iddia eden mahalle sakinleri, “Buraya özellikle geliyor. 3 gece önce saat 02.00’de kendisini uyardık. Uyarıları dikkate almadı. Bugün de geldi. Vahşice bir kediyi öldürdü. Hepimiz de şahidiz” dedi.