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18.06.2020 - 16:35 | | DHA

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınava 2 gün kala son hazırlıkları değerlendirmek için 81 ilin milli eğitim müdürü ile görüştü. Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldık. Bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS öncesi video konferans yöntemiyle 81 ilin milli eğitim müdürü ile görüştü. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve genel müdürlerin de katıldığı toplantıda, il müdürlerinden yapılan son hazırlıklarla ilgili bilgi alan Bakan Selçuk, bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür etti.

Bakan Selçuk, çocukların ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbirin alındığını ve bu tedbirlerin sınav günü titizlikle uygulanacağını belirterek, "Bu yıl sınav, geçtiğimiz yıllardakinin ötesinde çok çok özel bir takip gerektiriyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığıdır. Rahat olsunlar, çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın. Onlardan tek ricamız sağlımız için belirlediğimiz kurallara hassasiyetle uymalarıdır" dedi.

Uzmanı uyardı! "Aşırı korku, koronavirüse davetiye çıkarır"UZMAN Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, bağışıklık sisteminin sadece fiziksel önlemlerle değil, duygu durumlarıyla da alakalı olduğunu söyleyerek, "Aşırı korkuyor olmak bizim tehlikeli durumlar yaşamamıza sebep olur. Bağışıklığımızı kaybetme riskimiz çok fazla ve aşırı önlem almaktan ruh sağlığımızı bozuyoruz. Beden ya da ruh sağlığınız bozulursa, koronavirüse davetiye çıkarmış oluyorsunuz" dedi.
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