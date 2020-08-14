Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk.

Emek verenlere teşekkürler.