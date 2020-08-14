14.08.2020 - 18:40 |
Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de bahseden Bakan Selçuk, "Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk.
Emek verenlere teşekkürler.
Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 14, 2020
Sayın @abdulhamitgul ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk.
Emek verenlere teşekkürler. pic.twitter.com/ZVleczFbjI
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.