MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz
ABONE OL
14.08.2020 - 18:40 |

Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de bahseden Bakan Selçuk, "Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk.

Emek verenlere teşekkürler.

 

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatil cennetinde korkutan yangın! 1 saat sonra kontrol altına alındı

Tatil cennetinde korkutan yangın! 1 saat sonra kontrol altına alındı

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

İzmir ulaşımında "aktarma ücretleri" değişti

İzmir ulaşımında "aktarma ücretleri" değişti

Sıradaki Haber