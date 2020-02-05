MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Selçuk: Eğitim seviyesinin yükselmesi için birçok tedbir alıyoruz
ABONE OL
05.02.2020 - 14:24 | | DHA

Bakan Selçuk: Eğitim seviyesinin yükselmesi için birçok tedbir alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması anlamında birçok tedbir alıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu da bu tedbirlerin yol haritası biçiminde ortaya konulmuş bir doküman" dedi.

Bakan Selçuk: Eğitim seviyesinin yükselmesi için birçok tedbir alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Altındağ Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Okuryazarlık Seferberliği İkinci Yılı Etkinliği'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, etkinlikte yüksek bir heyecan ve motivasyonla okuma yazma öğrenmenin uyandırdığı hissiyatı hep birlikte gördüklerini kaydetti. Bakan Selçuk, "Burası bana, benim çocukluğumda annemin hiç okula gitmemiş olmasından kaynaklanan okuma yazma bilmemesi ve bize okuma yazma öğretmeye çalışırken de kendisinin de okumayı öğrenmiş olmasını hatırlattı. O gün annem bize okuma yazma öğretirken öğrendi; ama devletimiz her zaman okuma yazma kurslarının yaygınlaşması, ilerlemesi ve gelişmesi konusunda desteklerini hiç esirgemedi" dedi.

Bakan Selçuk: Eğitim seviyesinin yükselmesi için birçok tedbir alıyoruz

'DESTEĞE HAZIRIZ'

Bakan Selçuk, başlatılan seferberlikte çok önemli adımlar atıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması anlamında Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde birçok tedbir alıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu da bu tedbirlerin yol haritası biçiminde ortaya konulmuş bir doküman. Halkımızın talepleri konusunda yüksek bir farkındalığımız var. Sizlerin okuma yazma konusundaki bu cesaretinizin ayrı bir önemi var. Özellikle erkek kursiyerlerimizin cesaretini ayrıca önemsiyorum. Çünkü, hanımefendiler zaten hep cesaretliler. Onların cesaretini sorgulamıyoruz ve üzerinde düşünmüyoruz bile. Ama sayıları az da olsa erkek vatandaşlarımızın da bu taleplerini dikkate almak konusunda duyarlıyız. Halk eğitim merkezleri sizlerin kurslara devam edebileceği bir ortamdır. Halk eğitim merkezlerimizden çok daha fazla yararlanmanız konusunda da tavsiyelerimizi ortaya koymak isteriz. Ama okuma yazmanın çok ötesinde neye ihtiyacınız olursa, Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun alt yapısıyla hazırız. Hepimiz birlikte sizlerin hizmetinizdeyiz. Neye ihtiyacınız olursa bunun alt yapısını rahatlıkla kurabiliriz. Desteğe hazırız."

Bakan Selçuk konuşmasının ardından, kursiyerlere katılım sertifikalarını verdi.

Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 Bekçi maaşı kaç para?

Bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 Bekçi maaşı kaç para?

Dev proje gün sayıyor!

Dev proje gün sayıyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

İsrail'de askerlik gerilimi!

İsrail'de askerlik gerilimi!

Sıradaki Haber