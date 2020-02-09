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09.02.2020 - 13:03 | | DHA

Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiye'nin geleceği için büyük vasıta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta. Bu vasıtaya gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiye'nin geleceği için büyük vasıta

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulunmak ve görüşmeler yapmak için Konya'ya geldi. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle konferans salonunda yapılan açılış töreninde Selçuk, okulun yapımını sağlayan Ulugülyağcı ailesine teşekkür etti. Hem hayırseverlerin hem de belediyelerin eğitime önem verdiğini belirten Selçuk, ''Eğitim, bizim hem bireysel tekamülümüzde hem insanlar arası ilişkileri geliştirmemiz de insanlığımızı büyütmemizde beşerilikten insanlığına doğru giden yolda mesafe almamızda önemli bir kurum. Bu manada eğitim, çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceği için en büyük vasıta. Bu vasıtaya gereken değerin verildiğini görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından okulda incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte fidan dikti ardından sınıfı ziyaret edip, çocuklarla sohbet etti.

Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiyenin geleceği için büyük vasıta

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