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22.12.2020 - 15:40 | | AA

Bakan Selçuk İstanbul'da 5 ilçede 6 okulun temelini attı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimin kalitesi konusunda artık yerel birtakım kriterlerle değil, uluslararası kriterlerle bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz, bu hedeflerimize de adım adım nasıl yaklaştığımızı somut delilleriyle ortaya koyuyoruz." dedi.

Bakan Selçuk İstanbul'da 5 ilçede 6 okulun temelini attı

Bakan Selçuk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından  yaptırılacak İstanbul'un Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sultanbeyli ilçelerinde  birer, Üsküdar ilçesinde 2 olmak üzere toplam 143 derslikli 6 okulun Hilton  Bomonti Otel'de düzenlenen temel atma törenine katıldı.

Selçuk, yaptığı konuşmada, kaymakamlar ve belediye başkanlarının milli  eğitim alanındaki çalışmalara ilişkin yaşadığı heyecanı, çocukların kaleminden  defterine, okulların her türlü ihtiyacına kadar nasıl koşturduklarını bildiğini  ifade ederek, herkese teşekkür etti.

Bakan Selçuk, bunun herkesin "davası" olması gerektiğini vurgulayarak,  "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan, İstanbul'a, Türkiye'ye okul yaptırma, eğitimi yükseltme ve yüceltme davasının neferleri olarak bizler  gerçekten çok mutlu oluyoruz çocuklar adına. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi  artıran herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ortaya koydukları projelerin, "çocuğun  üstün yararı ve yaradılışına hürmet ettiğini" ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Ortaya koymaya çalıştığımız bütün projeler, aslında bu ülkenin  geleceği, insanın geleceği, insanlığın geleceği için bir hazırlık vasıtası olarak  görülebilir. İçinde yaşadığımız bu salgın ortamında asla enerjimizi yitirmeden,  umudumuzu tüketmeden daha fazla çalışarak, daha fazla didinerek yeni hedefleri  ortaya koyma gayretimiz, hepimiz açısından büyük bir ufku temsil ediyor. Eğer  çocuklarımızın gelecekte bu ülkeyi omuzlarında taşıyacak dirayette ve yetkinlikte  olmasını istiyorsak bu, temel ihtiyaçlarımızın çok ötesinde, yüksek bir kaliteye,  yüksek bir mahiyete ulaşabilmek için gayretimizin eksilmemesi gerektiğini  gösteriyor. Biz bir çocuğun, bir öğretmenin gününün çok önemli bir kısmını  geçirdiği okullarımızı güzelleştirmeyi bir vazife edindik. O yüzden de yaşanan  okullar, özel projeler, az katlı, yüksek olmayan, küçük okullar, mahalle  mektepleri tarzında okulların sayısının artmasını, bu suretle okulun çevreyle  münasebetinin bütünleşmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda şunu rahatlıkla  söyleyebiliriz: Çocuklarımızın mutlu olduğu ortamlar emin olun şahsiyetlerinin  daha güçlü geliştiği ortamlardır. Çocuklarımızın atölyelerle spor salonlarıyla  yeşillendirilmiş bahçelerle karşılaşması, onların daha güçlü bir kişilikle daha  yetkin bir kimlikle bu ülkeye hizmete aday olmasına vesile oluyor."

"NİTELİK ARTIRILIRKEN ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINI DA  ÖNEMSİYORUZ"

Bakan Ziya Selçuk, derslik sayısını artırırken bir taraftan da  niteliği artırmaya çalıştıklarını, bunun da uluslararası kalite standartları  çerçevesinde artmasını önemsediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PISA ve TIMSS gibi Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan, ülkelerin  büyük bir yarış içinde olduğu bu tür araştırmalar, projeler, sınavlarda  Türkiye'nin hem PISA'da hem TIMSS'te çok büyük bir yükseliş göstermesi, bu  mutluluğumuzu perçinledi ve kalitenin niye öne çıkması gerektiğini, okullarla  yaşanan yerlerle yaşanan yaşantılar arasındaki bağlantının niye güçlü olduğunu  bize göstermiş oldu. Çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaracak ortamlar  istiyoruz, bunun için gayret ediyoruz. Çünkü bir çocuk sadece kalem kağıtla soru  çözerek eğitim aldığında emin olun ne yetenekleri açığa çıkacaktır ne de  şahsiyeti olgunlaşacaktır. Çocuklarımızın atölyelerde yaparak, yaşayarak  çalışmaları başka bir güzellik getiriyor ve biz bilmek değil yapabilmek üzerine  odaklanıyoruz. Yani bir çocuğun bilmesi bizim için önemli değil yapabilmesi  önemli. Bundan dolayı da çocukların yapabileceği ortamları geliştirmeye,  laboratuvarları artırmaya, spor, robotik, sanat ve tarım atölyelerini artırmaya  çalışıyoruz. Allah'a şükür son bir yılda herhangi bir özel bütçe kullanmaksızın,  yani kendi bütçemizin dışında tamamen bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık,  bunların tümü bağış. 420 milyon lira civarında bir bütçe oluştu burada  atölyelerin yapımında. Bu bizim için gurur verici ve halkımızın, insanlarımızın  bu söylediklerimize inandığını gösteriyor."

"DÜNYA YARIŞMALARINDA İDDİA SAHİBİ OLMAK İÇİN ADIM ATMALIYIZ"

Bakan Ziya Selçuk, kaynakların okullar ve eğitim için harcanıyor  olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hususi dikkatiyle bu kaynakların  eğitme yönlendiriliyor olmasının umutlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığına tablet ve okullar konusunda destek veren TMSF  ailesine de teşekkür eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün temellerini attığımız okullarımız hayata geçtiğinde emin olun  yoldan geçenin mutlu olacağı bir iş yapmış olacağız. Emin olun çocuklarımızın  koşarak okula gideceği ve okulda yaşamaktan, bulunmaktan mutlu olacağı, 'Bir an  önce terk edeyim.' diye düşünmeyeceği ortamlar hayata geçireceğiz. Bizler artık  okul binalarında, eğitim binalarında dünya yarışmalarında iddia sahibi olmak  noktasında adım atmalıyız. Biz sadece 'Çatısını kapatalım, bazı derslikleri  yapalım, çekilelim.' değil, bir iddiayla ortaya çıkıp artık 'Türkiye başka bir  çıtanın sahibidir. Artık Türkiye başka bir niteliği dava olarak görmektedir.'  demek durumundayız ve bunu diyoruz Allah'a şükür. Büyük bir başarı hikayesidir,  Türkiye'de derslik sayısındaki artış ve buraya yapılan yatırımlar, AK Parti  döneminde ortaya konulan çaba gerçekten büyük bir başarı hikayesidir. Bunu  düşündüğümüzde bu başarı hikayesini de bu eserlerle taçlandırıp eğitimin kalitesi  konusunda artık yerel bir takım kriterlerle değil, uluslararası kriterlerle bir  noktaya gelmeyi hedefliyoruz, bu hedeflerimize de adım adım nasıl yaklaştığımızı  somut delilleriyle ortaya koyuyoruz."

Bakan Selçuk, bu okulların tamamlanması ve açılmasının ortak çabayla  gerçekleşeceğini dile getirdi. Arsa ve okullara destek konusunda kaymakamlar ve  belediye başkanlarının ortaya koyduğu gayretin devam edeceğinden şüphe  duymadığını vurgulayan Selçuk, temeli atılacak okulların hayırlı olmasını diledi  ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız" ifadelerini kullandı.

VALİ ALİ YERLİKAYA'NIN KONUŞMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da 3 milyon 26 binin  üzerinde öğrenci, 3 bin 310'u devlete ait olmak üzere, toplam 7 bin 700 okul  bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da milli eğitime yeni okulların  kazandırılması yönündeki talimatıyla çalışmalara başladıklarını anlatan  Yerlikaya, 2003-2020 yılları arasında 1424 okulun devlet ve hayırseverler  tarafından şehrin hizmetine sunulduğunu belirtti. Kentte 36 okulun yapımının  sürdüğünü, bugünkü temel atılanlarla birlikte 62 okulun yapımına da henüz  başlandığını ya da başlanmak üzere olduğunu ifade eden Yerlikaya, "100 okul  arsası için iki yıl didindik." dedi.

İstanbul'un dünyanın 14. büyük metropolü ve 121 ülkeden daha büyük  ancak yüzölçümü olarak küçük olduğunu belirten Vali Yerlikaya, "Bizim okul  yapmayla ilgili en büyük sorunumuzu tahmin ediyorsunuz, arsa, arsa, arsa... Arsa  bulamıyoruz. Karış karış aradık. Arkadaşlarımla beraber İl Milli Eğitim  Müdürümüz, YİKOB'dan Vali Yardımcılarımız, Milli Emlaktan arkadaşlarımız belediye  başkanlarımızın kapısını çaldık, gezdik, 2 senede ne toplayabildik, 100 tane arsa  toplayabildik." ifadelerini kullandı.

Yeni okulların tasarımlarının eskiye de benzemediğinin altını çizen  Yerlikaya, artık "yaşanacak" okullar tasarlandığını dile getirdi. İstanbul'da  1999 ve öncesinde yapılmış 1322 okul bulunduğunu kaydeden Yerlikaya, bu okulların  da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp  yerine yenisinin yapılması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yerlikaya,  bu çalışmalara 1 milyar 33 milyon 429 bin avro harcandığını aktardı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve okulların yapılacağı ilçelerin  belediye başkanlarının sahneye kurulan butonlara basmasının ardından inşaat  alanlarına ilk betonlar döküldü.

 

 

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