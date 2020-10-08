Bakan Selçuk: Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarımız 12 Ekim itibariyle beş sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlıyor. Okullarımızda güvendeyiz, ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe" dedi.