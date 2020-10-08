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08.10.2020 - 14:16 | | DHA

Bakan Selçuk: Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vaka sayılarının eğitimi doğrudan etkilediğini belirterek, "Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe" dedi.

Bakan Selçuk: Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarımız 12 Ekim itibariyle beş sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlıyor. Okullarımızda güvendeyiz, ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe" dedi.

Bakan Selçuk: Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe

Hatay'da orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradıHatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
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