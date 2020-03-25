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25.03.2020 - 11:59 | | DHA

Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM’e giden gençlerden

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi üreten meslek liseli gençlerimize BİLSEM'ler de katılıyor. Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) giden gençlerden" dedi.

Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM’e giden gençlerden

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; corona virüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri, maske, tulum, önlük ve tek kullanımlık çatal bıçak üretimi yapan meslek liselerine BİLSEM'den destek geldi. BİLSEM'ler de üretim sürecine dahil edildi. Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine, BİLSEM'lerde yüz koruyucu siper üretimine başladı. Yüz koruyucu siperin üretilmesi için gerekli tasarım çalışmaları yapılarak ve altyapı destekleri sağlanarak BİLSEM'lerde 3-D yazıcılarla yüz koruyucu siper prototip üretimi yapıldı. Bu üretim sürecinde yaklaşık 2 saatte 1 yüz koruyucu siper üretilebildiği belirtildi.

AYDA 30 BİN KORUYUCU SİPER ÜRETİLECEK

150 BİLSEM'de bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile günlük bin yüz koruyucu siper üretimiyle ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretmek hedefleniyor. Böylece yüz koruyucu siper konusunda yaşanan temin sıkıntısının büyük oranda giderilmesi öngörülüyor. Ayrıca plastik gövde üzerine yerleştirilen asetat kısmının da tak-çıkar şekline dönüştürülmesi, bu sayede siperin daha uzun ömürlü olması üzerine AR-GE çalışmaları da sürdürülüyor.

'EMEĞİNİZE SAĞLIK ÇOCUKLARIM'

Bakan Ziya Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi üreten meslek liseli gençlerimize BİLSEM’ler de katılıyor. Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, Bilim ve Sanat Merkezine giden gençlerden. Emeğinize sağlık çocuklarım" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Sağlık çalışanlarının koruyucu yüz siperi, BİLSEM’e giden gençlerden

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