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02.03.2020 - 10:30 | | AA

Bakan Selçuk: 'Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız. Yarın çocuğunu okula uğurlayan anne, baba, okula giden genç, sınıfın kapısını açan öğretmen bu bilinçle güne başlasın isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: 'Şehitlerimizin emanetine hassasiyetle sahip çıkacağız'

Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kurtuluş Savaşı'nın cepheye giden, gitmeyen her ferdinin kahraman olduğunu belirtti.

Askere çarık diken, tarhana kaynatan, şehidin yetimine bakan, gazinin koluna girenin de kahraman olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şimdi de ülke olarak hassas dönemlerden geçiyoruz ve bu süreçte herkese, hepimize sonsuz vazife düşüyor, hepimiz, büyük, küçük hepimiz, ülke mesaimizle, işimizle, duruşumuzla, birlik ve beraberliğimizle, birbirimize daha sıkı tutunarak ve daha fazla çalışarak yaşayacağız. Üzüntülüyüz ama şehitlerimizin emanetine aynı hassasiyetle sahip çıkacağız. Yarın çocuğunu okula uğurlayan anne baba, okula giden genç, sınıfın kapısını açan öğretmen bu bilinçle güne başlasın isterim."

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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