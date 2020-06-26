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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Selçuk, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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26.06.2020 - 18:47 | | AA

Bakan Selçuk, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Selçuk, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Gençler; severek ve inanarak yaptığınız her işte bu ülkenin en büyük zenginliği olacaksınız. Bu değerinizin bilinciyle, YKS'de hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, YKSye girecek öğrencilere başarılar diledi


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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