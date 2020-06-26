Bakan Selçuk, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Gençler; severek ve inanarak yaptığınız her işte bu ülkenin en büyük zenginliği olacaksınız. Bu değerinizin bilinciyle, YKS'de hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.







