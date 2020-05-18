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18.05.2020 - 16:08 | | DHA

Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'EBA canlı sınıf' uygulamasına bağlanıp, dersi dinlerken çekilen fotoğrafını "En arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum" notuyla Twitter'da paylaştı.

Bakan Selçuk'tan 'canlı sınıf' paylaşımı

Bakan Seçluk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek 12'nci sınıf öğrencileri için uygulanan 'EBA canlı sınıf' uygulamasına katıldı. Bakan Selçuk, dersi dinlerken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. Üç beş soru sorardı. Neye uğradığımızı anlamazdık. O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor. Ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum" ifadelerini kullandı.

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