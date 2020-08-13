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13.08.2020 - 19:48 | | AA

Bakan Selçuk'tan eğitim için corona virüsle mücadele çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk'tan eğitim için corona virüsle mücadele çağrısı

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.

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