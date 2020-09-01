Bakan Selçuk'tan formalarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere: Nasıl güzelsiniz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, "'Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde' dedik ama 'evde formaya gerek yok' demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" dedi.