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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Selçuk'tan formalarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere: Nasıl güzelsiniz
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01.09.2020 - 11:32 | | DHA

Bakan Selçuk'tan formalarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere: Nasıl güzelsiniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzatan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz" dedi.

Bakan Selçuk'tan formalarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere: Nasıl güzelsiniz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, "'Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde' dedik ama 'evde formaya gerek yok' demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" dedi.

Bakan Selçuktan formalarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere: Nasıl güzelsiniz

Pala ve sopalı esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndüBursa'da alacaklı olduğu eski çalıştığı dönerciye giden adam patronuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın cadde ortasına kavgaya dönüştüğü olayda pala ve sopalar konuştu. Kavga sırasında 1 kişi palayla yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
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