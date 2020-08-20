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Bakan SelÃ§uk, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "HaftalardÄ±r 'OkullarÄ± birlikte aÃ§acaÄŸÄ±z' Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za katÄ±lan ve sorumluluk alan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžimdi tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ± titizlikle yapmaya ve okullarÄ± zamanÄ±nda aÃ§maya odaklanmalÄ±yÄ±z. Ã–ÄŸretmenlerimiz, okul yÃ¶neticilerimiz ve velilerimizle birlikte okullarÄ± gÃ¼venle aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadesini kullandÄ±.