20.08.2020 - 16:44 | | DHA
Bakan Selçuk'tan okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yeni açÄ±klama!
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, "Åžimdi tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ± titizlikle yapmaya ve okullarÄ± zamanÄ±nda aÃ§maya odaklanmalÄ±yÄ±z" dedi.Â
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Bakan SelÃ§uk, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "HaftalardÄ±r 'OkullarÄ± birlikte aÃ§acaÄŸÄ±z' Ã§aÄŸrÄ±mÄ±za katÄ±lan ve sorumluluk alan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim. Åžimdi tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ± titizlikle yapmaya ve okullarÄ± zamanÄ±nda aÃ§maya odaklanmalÄ±yÄ±z. Ã–ÄŸretmenlerimiz, okul yÃ¶neticilerimiz ve velilerimizle birlikte okullarÄ± gÃ¼venle aÃ§acaÄŸÄ±z" ifadesini kullandÄ±.
Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ä°stanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye BaÅŸkanlarÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Seçim döneminde atÄ±p tutanlarÄ±n, düne kadar yunuslarÄ±n gezdiÄŸi Haliç'i bugün ne hale getirdiÄŸini sizler de görüyorsunuz deÄŸil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama ÅŸimdi bakÄ±n ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara ÅŸahitlik ediyoruz. Çöp daÄŸlarÄ±yla Ä°stanbul'u devraldÄ±k, ÅŸimdi Ä°stanbul çöp daÄŸlarÄ±yla adeta bir rezillik' dedi.