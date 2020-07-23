23.07.2020 - 11:00 | | DHA
Bakan Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz' dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'e-Özel' bülteniyle ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz. Genel Müdürlüğün üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı 'e-Özel' bültenimizin 2'nci sayısı yayımlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Sokak ortasında oğlunu döven anne özür diledi!Eskişehir’de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi, "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.