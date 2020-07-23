Bakan Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'e-Özel' bülteniyle ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz. Genel Müdürlüğün üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı 'e-Özel' bültenimizin 2'nci sayısı yayımlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.