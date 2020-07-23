MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması
ABONE OL
23.07.2020 - 11:00 | | DHA

Bakan Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz' dedi.

Bakan Selçuk’tan 'özel eğitim' açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'e-Özel' bülteniyle ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz. Genel Müdürlüğün üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı 'e-Özel' bültenimizin 2'nci sayısı yayımlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk’tan özel eğitim açıklaması

Bakan Selçuk’tan özel eğitim açıklaması

Sokak ortasında oğlunu döven anne özür diledi!Eskişehir’de, 4 yaşındaki oğlu Taha'yı sokak ortasında dövünce vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Nazan Sezdi, "Bir anlık sinirle iki tokat attım. Ben şiddet uygulayan bir anne değilim. Oğlumu geri istiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık talimatıyla koruma altına alınan Taha'ya, 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, baba Mevlüt Odabaş, oğlunun velayetini almak için dava açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu kararını erteledi!

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu kararını erteledi!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

MSB duyurdu! Hain emellerini gerçekleştiremeden yakalandı

Sıradaki Haber