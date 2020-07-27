Son dakika: Bakan Selçuk'tan üniversite adaylarına 'tercih' önerisi

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın" dedi.