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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Soylu: 30 Ağustos'u bize değil, CHP Gençlik Kollarına anlatın
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29.08.2020 - 10:14 | | DHA

Bakan Soylu: 30 Ağustos'u bize değil, CHP Gençlik Kollarına anlatın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın" dedi.

Bakan Soylu: 30 Ağustos'u bize değil, CHP Gençlik Kollarına anlatın

Bakan Soylu, CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım'ın, 'DHKP-C terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan ve ölüm orucunun 238'inci gününde hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" şeklinde paylaşımını tekrar paylaşarak, şu mesajı yazdı:

"Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!"

Bakan Soylu: 30 Ağustosu bize değil, CHP Gençlik Kollarına anlatın

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