Soylu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Bu hafta sonuÂ Ä°lkÃ¶ÄŸretim ve OrtaÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± veÂ KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizinÂ aÃ§Ä±k olmasÄ± sayesinde eksik evraklarÄ±nÄ± tamamlayarak sÄ±navlarÄ±na yetiÅŸtiler. TÃ¼m mesai arkadaÅŸlarÄ±mÄ± tebrik ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Â