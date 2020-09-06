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06.09.2020 - 19:40 | | AA

Bakan Soylu açÄ±kladÄ±: 2 bin 923 aday bu sayede sÄ±nava yetiÅŸti

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°lkÃ¶ÄŸretim ve OrtaÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± Bursluluk SÄ±navÄ± ileÂ Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±'na (KPSS) giren 2 bin 923 adayÄ±n nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin aÃ§Ä±k olmasÄ± sayesinde eksik evraklarÄ±nÄ± tamamlayarak sÄ±navlarÄ±na yetiÅŸtiÄŸini bildirdi.Â

Bakan Soylu açÄ±kladÄ±: 2 bin 923 aday bu sayede sÄ±nava yetiÅŸti

Soylu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "Bu hafta sonuÂ Ä°lkÃ¶ÄŸretim ve OrtaÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± veÂ KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizinÂ aÃ§Ä±k olmasÄ± sayesinde eksik evraklarÄ±nÄ± tamamlayarak sÄ±navlarÄ±na yetiÅŸtiler. TÃ¼m mesai arkadaÅŸlarÄ±mÄ± tebrik ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

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