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31.03.2020 - 21:05 | | AA

Bakan Soylu, corona virüse karşı vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip corana virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

Bakan Soylu, corona virüse karşı vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu

Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."

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